『パナソニック NA-VX900AL-W ドラム式洗濯乾燥機 2019年【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 22分に出品され04月13日 06時 22分に終了予定です。即決価格は42,840円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき有難うございます。



【詳細】

●メーカー: パンソニック

●型番: NA-VX900AL-W

●全体: 93L(冷蔵67L 冷凍26L)

●本体寸法(給・排水ホース含む)：幅約639×高約1058×奥行約722mm

●洗濯・脱水容量：11kg

●乾燥容量：6kg

●カラー: ホワイト

●ドアの開き方: 左開き

●製造年：2019年

●付属品：全て有り (詳細は写真4枚目)

●参考：https://panasonic.jp/wash/c-db/products/NA-VX900AL.html





【商品状態】

2019年に購入し、直前まで使用しておりましたので洗濯と乾燥動作の確認済みです。

引っ越しで買い替えのためお譲り致します。

使用後は必ずゴミ取りネット＆フィルターの掃除、また定期的に洗濯槽クリーナーを使用して槽洗浄を行っておりましたので概ね綺麗な状態かと思いますが、中古品となりますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。



輸送用固定ボルトをつけて配送致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック