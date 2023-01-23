『バウワーファインド ゲニュトレインS 左足用 膝サポーター サイズ２【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 09時 04分に出品され04月21日 09時 04分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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● バウワーファインド GenuTrain

ゲニュトレインS

左足用 膝サポーター



【サイズ】

サイズ２

最後の方の写真を参考にしてください。



新品未使用

暗所にて保管しておりました。



ゲニュトレインSのため、お値段高くなっております。





⚠︎一度人の手に渡ったものです。何かご不明な点や写真確認がしたい場合にはコメントにて教えてください⑅◡̈*



⚠︎サイドに可動域制限のための強靭なプレート状のものが入っているので、他のゲニュトレインとは違う使用です。

あくまで、ゲニュトレインSというものなのでご注意ください。



こちらをご購入の場合は、しっかりと写真を確認の上、元々使っていて洗い替えが欲しいなど、そう言った方が対象になるかと思います。





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#スポーツ #バスケ #ラグビー 商品の情報 カテゴリー: バスケットボール>>>スポーツ>>>バスケットボール 商品の状態: 新品、未使用

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左足用 膝サポーター サイズ２