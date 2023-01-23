『rick owens dr.martens 1460 uk8 27cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 20時 41分に出品され04月04日 20時 41分に終了予定です。即決価格は26,520円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一年ほど前にこちらにて購入させていただいたrick owens×dr.martensです。



ステッチを黒に染色いたしました。マジックでの染色ですのでメラニンスポンジ等で取れると思います。



全体的に使用感ありますが（両つま先部分の傷など）、退廃的な印象のrick owensとパンクシューズであるdr.martensと考えるとダメージが入っていた方が自然かと。



正規品と判別する証明は出来ませんが、

前所有者はラクマで購入とのことです。

革質も確実正規品と見比べましたが、遜色は一切ありません。



普段27.5〜28.5cmのシューズを履きますが、こちらのサイズで一切問題ありませんでした。



正直売りたくないので大幅に値下げは致しません。

非常識な値下げ交渉はブロックさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27cm ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ rick

owens

dr.martens

1460

uk8

27cm