『Hiver tulle classical dress【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 12時 17分に出品され04月12日 12時 17分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エミリアウィズ

Hiver tulle classical dress

価格¥25,080(tax in)



今季購入のワンピースです^_^

サイズが合わなかったためお譲りいたします。

結婚式にも良さそうです。



Mサイズ

ブラック





ハートネックが女性らしさを演出してくれるドレス。



煌めくベロアが高級感と大人っぽさを兼ね備えた雰囲気に仕上げてくれます。



歩くたびに揺らめくチュールも存在感引き立てます。



パーティーやホリデーシーズンの集まりに是非お召しいただきたい一着です。



※生地の切り替えし部分はファスナーが固く感じられる場合がございますが、仕様上、避けることができないお作りとなっております。

(不良品ではございません。）





素材：【表地】ポリエステル93% ポリウレタン7%【裏地】ポリエステル100%【チュール生地】ポリエステル100%【レース生地】ナイロン100%



裏地： あり



伸縮性： あり/ウエストバック



透け感： なし



ファスナー： あり/センターバック



品番： MA0150





カラー···ブラック

季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エミリアウィズ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Hiver

tulle

classical

dress