『ミハラヤスヒロ jun inoue ペイント ダメージ加工 コラボスニーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 16時 45分に出品され05月02日 16時 45分に終了予定です。即決価格は9,352円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年以上前に購入したものになります

限定生産で数が少なかったと思います

クリーニング後自宅保管しておりました

あまり履いてませんが経年による劣化あり

画像参照の上中古品、アーカイブにご理解いだだける方でご検討ください



メインカラー···ホワイト

#松本潤

#生田斗真 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 26cm ブランド: ミハラヤスヒロ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ミハラヤスヒロ

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inoue

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コラボスニーカー