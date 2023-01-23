『【極美品】モンクレール ワンポイントロゴパーカー M【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 09時 19分に出品され04月02日 09時 19分に終了予定です。即決価格は22,572円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレールの大人気商品であるワンポイントロゴパーカーです。

国内正規品です。



⬛︎実寸



肩幅50cm

身幅53.5cm

着丈67cm

袖丈64cm



⬛︎サイズ表記 M







本物を証明するQRタグ有り。現品のみで国内モンクレールの店舗でアフターサービスが受けられます。



自宅にて保管しております中古品です。

神経質な方はご遠慮くださいませ。



肩にモンクレールを象徴するロゴに、袖元にはモンクレールの刺繍が施されております。

毎年完売の人気モデルです。

シーズン本番前にいかがでしょうか。





ワッペン、ホログラム、QRコードからもご確認頂けますが確実正規品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極美品】モンクレール ワンポイントロゴパーカー M