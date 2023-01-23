『NECノートパソコン 第6世代 Windows11 オフィス付 HN237a【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 50分に出品され03月31日 10時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨１万円PC✨続々出品中！

#ハヤゾーの１万円PC





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第6世代のCeleronですが意外とサクサク動きます

ぜひ最新のWindows11でぜひお試しください



【製品の特長】

✨メモリ8GBでSSD120GBで秒速起動

✨SSDは中古ですがSamsung製なので安心

✨無料で使えるOffice付き

✨文書作成やYoutubeなども反応よく快適に動きます



【初心者でも安心な理由～当店のメリット～】

⭕全国送料無料で匿名配送！丁寧な梱包で２４時間以内に発送

⭕初期設定済みで電源を入れたらすぐに使えます

⭕動作保証商品到着から１週間

⭕保証期間内のサポート付き（電話/遠隔サポート）

⭕即購入OK！1点限りの早い者勝ち





【製品情報】

NEC VersaPro VK16EA-T

・Windows11 pro

・Celeron 3855U 1.60GHz

・メモリ8GB

・SSD128GB

・DVD-ROM

・15.6インチ WXGA (1366×768)

・有線、無線LAN

・SDカード、HDMI / VGA、USB3.0

・2017年1月製造

・バッテリー充電可（※バッテリーは保証対象外）

※WEBカメラは無し



【状態】

画面右上にうすい白濁点があります（写真１０枚目）

中古品としての使用感があります



【インストール済みソフトウェア】

✅Google Chrome（ホームページ閲覧）

✅Adobe Acrobat Reader DC（PDF閲覧）

✅LibreOffice（無料の互換性オフィス）

✅Thunderbird（メール）

✅VLC Player（DVD再生）

✅CrystalDiskInfo（SSD健康状態チェック）

✅ZOOM（オンラインミーティング）

✅Skype（テレビ通話、チャット）

✅iTunes（音楽、iPhoneバックアップ）



※もしご希望があれば追加でアプリ入れます





【付属品】

・ＡＣアダプタ



製品の詳細情報など気になる点がございましたら、ご質問ください 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エヌイーシー