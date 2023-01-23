『新品タグ付き【Reneルネ】Vネックフィット&フレア ティッセワンピース38【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 04時 46分に出品され03月27日 04時 46分に終了予定です。即決価格は10,956円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレー

季節···オールシーズン



百貨店のブランドで購入した正規品です。

定価は74,800円でした。



Reneルネらしいフィットアンドフレア。

顔まわりをスッキリみせてくれる

Reneに珍しいＶネックです。





サイズ

肩幅 46㎝

身幅 46㎝

着丈 106㎝

袖丈 ㎝



素材

レーヨン

毛

羊毛

ポリエステル 28％

ポリウレタン

アクリル

ナイロン 12％

綿 60％



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カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ルネ

カテゴリ ファッション

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ワンピース タグ 新品タグ付き【Reneルネ】Vネックフィット&フレア ティッセワンピース38