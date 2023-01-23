『未使用【くまのプーさん】と仲間たち リュック バックパック☆カチューシャが苦手【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 10時 09分に出品され05月14日 10時 09分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※１日100ずつお安くなっていきます。

他の物と同時購入で500円引きです。

くまのプーさんリュック、バックパック

ラウンジフライ

海外ディズニー、日本未発売



海外出張が多く日本未発売のラウンジフライなどの収集を趣味としています。

いつも複数購入し、そろそろ場所が無くなってきたので出品します。



Disneyラウンジフライのリュックは子供サイズです。（高さ30センチほど）ですが大人が持っても可愛いのです。派手なだけこのサイズ感がちょうどいいのです



他にもラウンジフライの「美女と野獣」「ラプンツェル」「おしゃれキャット」「不思議の国のアリス」「リロ&スティッチ」「ピーター・パン」などカチューシャも出品してます、良かったらご覧ください。



【くまのプーさん】



プーさんは100エーカーの森に住んでいるくまのぬ いぐるみ。食いしんぼうでいつもお腹がグーグー 鳴っています。

クリストファー・ロビンや森の仲間、ピグレットやティガー、ラビットたちと大好きなはちみつを手に入れるため旅に出たり、ランピーやモモンガを探しに行ったり、いつも楽しい冒険をしています。



クリスマスプレゼント

幼稚園バック

保育園バック

習い事バック 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズファッション小物>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用