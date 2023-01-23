『Newera 9forty オークランドアスレチックス 50thアニバーサリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 23分に出品され03月31日 18時 23分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (商品名)

Newera 9forty オークランドアスレチックス 50thアニバーサリー スナップバックキャップ



(カラー)

オリーブ(つば裏グレー)



(サイズ)

9forty A frame

フリー、スナップバック

(ユニセックス仕様ですので女性でも被れる仕様になります)



(商品状態)

正規品、未使用新品





※発送に関しましては注文を受注してから24時間以内に発送しています。17時以前に注文していただけければその日のうちに発送を心がけています。

※ベースボールキャップの配送にはダンボールにて発送しておりますので、型崩れなど恐れはありません。

※値下げ交渉歓迎ですが、常識範囲内でよろしくお願いいたします。(商品の１割以内でお願いいたします)

※キャップ２個以上購入で750円値引きさせていただきます。



不明な点などございましたら、お気軽に質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニューエラ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ Newera

9forty

オークランドアスレチックス

50thアニバーサリー