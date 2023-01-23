『【正規品】AirPods pro 第2世代 lightning【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 04時 24分に出品され03月24日 04時 24分に終了予定です。即決価格は11,475円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 確実正規品です。

Lightningタイプになります。

ノイズキャンセリング・音質・ボタンアクション各種不具合等一切ございません。



付属品完備しております。

※万が一非正規の場合、返品可能です



即日発送いたします。





モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代)



ケース/種類···Lightningコネクタ



ケース/種類···ワイヤレス充電 MagSafe 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル