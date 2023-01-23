『SteelSeries Apex Pro Mini JP 日本語配列【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 20時 19分に出品され04月16日 20時 19分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SteelSeries Apex Pro Mini JP

日本語配列 60%キーボード



中古品になります。



動作確認済み。



使用期間短く比較的綺麗かと思います。



あくまで中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スティールシリーズ