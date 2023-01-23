『Canada Goose カナダグース WYNDHAM PARKA【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 09時 50分に出品され03月07日 09時 50分に終了予定です。即決価格は28,560円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ネイビー



モデル···WYNDHAM PARKA



ライン···通常ライン_無地



サイズ···XS



これからシーズンになるので、値下げさせていただきました。

購入してから3回ほどしか着用しておりません。

購入のご検討よろしくお願い致します。

値下げ交渉などご不明な点は気軽にコメントお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Canada

Goose

カナダグース

WYNDHAM

PARKA