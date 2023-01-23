『ネイビー ダブルブレストジャケット セットアップ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 26分に出品され03月13日 07時 26分に終了予定です。即決価格は15,810円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

ブランド: DAIWA PIER39



TECH DOUBLE-BREASTED JACKET

TECH WIDE EAZY 2P TROUSERS



サイズ:

JACKET Mサイズ

TROUSERS Sサイズ



ダイワピア39 22SSの商品です。

ARKnetsの店舗にて新品購入しましたが、断捨離のため出品します。

176cm65kgの当方でゆとりをもって着れるサイズ感でした。



【使用状況】

新品から数回着用しましたが、目立つキズや汚れ、ほつれなどはありません。



カラー···ブルー



柄···無地



季節···オールシーズン



素材···ナイロン/ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ネイビー

ダブルブレストジャケット セットアップ