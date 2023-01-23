『中古 [タクティカルベスト] [防弾プレート(NIJ レベル3A)] [その他]【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 06時 18分に出品され03月17日 06時 18分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2023年3月頃に新品購入し、何度か試し着しただけで、ずっと吊るされてました。

サバゲーなどにも使用しておりません。綺麗な状態だとは思います。





ONETIGRISのタクティカルベストに、

TAILOR JAPANのタクティカルポーチを前面と背面に付け(計2つ)、

LIBRA INDUSTRIESのアーテリアルアーマーを前面に付けました。



タクティカルベスト内部には、NIJ IIIAの実物防弾プレートを前面背面1枚づつ入れました(計2枚)。

また、タクティカルベスト、マガジン入れ、タクティカルポーチ、アーテリアルアーマー内部には、

切断したポリカーボネートプレートやゴム板やスポンジなどを入れ補強しました。

まるでフルボディアーマーのようです。



マガジン入れサイズに切断したアルミの板も8枚お付けします。

画像のハンガーもお付けします。







タクティカルベスト

実物防弾プレート NIJ IIIA レベル3A

その他 ポリカーボネート板など

プレートキャリア 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>ミリタリー>>>個人装備 商品の状態: やや傷や汚れあり