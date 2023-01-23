『中古 [タクティカルベスト] [防弾プレート(NIJ レベル3A)] [その他]【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 06時 18分に出品され03月17日 06時 18分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>ミリタリー>>>個人装備
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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落札価格11700円
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終了
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