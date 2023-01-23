『YONEX バドミントン ラケットバッグ 黒水色【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 03時 43分に出品され04月15日 03時 43分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 部活で半年ぐらい使っていました！

新しいのを購入したので、出品しました！



【機能性】

ラケットやその他のスポーツ用品を収納するための十分なスペースがあります。ポリエステル素材を使用しており、耐久性に優れています。



【スタイリッシュなデザイン】

黒と水色の配色が特徴で、シンプルながらも目を引くデザインです。



- ブランド: YONEX

- 色: 黒と水色

- タイプ: ラケットバッグ

- 素材: ポリエステル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし