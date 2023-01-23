『tumi organizer portfolio brief【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 02分に出品され03月11日 07時 02分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高島屋で購入したので本物です。

色はネイビー



実際使用したのは1年程でずっと使っていないので出品します。



ショルダーストラップは新品、未使用です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ tumi

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