『audio-technica ATH-TWX7 ブラック ワイヤレスイヤホン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 57分に出品され03月15日 01時 57分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーディオテクニカのワイヤレスイヤホン ATH-TWX7（BK） アッシュブラックです。

新品未開封品です。



使う予定だったのですが使わなそうなので出品いたします。



【ブランド】audio-technica

【カテゴリ】イヤホン

【商品の状態】未開封新品

【カラー】アッシュブラック



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オーディオテクニカ