『Harumi★様専用 LOUIS VUITTON プティットサックプラ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 14時 18分に出品され04月25日 14時 18分に終了予定です。即決価格は86,400円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入させていただきましたが、私には小さすぎた為出品します。



購入前にあんしん鑑定してもらいました。

鑑定バッチは切ってしまいました。

購入時、新品未使用となっていました。

家で試しただけです。

他でも出品している為、コメントお願いします。



- ブランド: LOUIS VUITTON

- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- 付属品: ショルダーストラップ

- 内ポケット: あり



ご覧いただきありがとうございます。



ルイヴィトン/柄···モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Harumi★様専用 LOUIS

VUITTON



プティットサックプラ