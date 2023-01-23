『ヤスユキイシイ yasuyukiishi【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 22時 44分に出品され03月05日 22時 44分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···グレー



Yasuyuki Ishii

ヤスユキイシイ バンドTシャツ



セレクトショップで購入し、

自宅保管していました。

購入時一点物と聞いております。



USEDですので多少の使用感はあります

フリーサイズ（176センチ、65キロで小さめ）

飾っておくだけでもカッコ良いです！



素人採寸ですが、

肩幅42、身幅40、着丈60



USEDにご理解のある方のご購入をお願いいたします。細かい事が気になる方はお取引きをお控え下さい。



素人による検品の為、細かい傷や色褪せ等、見落とし・未確認の場合がございますので、購入前に写真にて状態を確認下さい。

返品、交換不可

NC.NRでお願い致します。



#ヤスユキイシイ

#yasuyukiIshii

#キミノリモリシタ

#kiminorimorishita

#HALB

#ヨシユキコニシ

#ドン小西



カラー···グレー

カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヤスユキイシイ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヤスユキイシイ

yasuyukiishi