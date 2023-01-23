『90s Apple スウェット 短丈 キースヘリング ipod touch 企業【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 16時 45分に出品され03月08日 16時 45分に終了予定です。即決価格は12,850円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple Computer スウェット トレーナー Keith Haring 企業ロゴ imac 90年代 アッシュグレー 霜降り









︎︎︎︎︎︎☑︎ サイズ L





下記、実寸サイズをご参考下さい。





︎︎︎︎︎︎平置き寸法



身 幅 ／ 62cm



着 丈 ／ 60cm



肩 幅 ／ 61cm



袖 丈 ／ 55cm





※多少の誤差がある場合が御座います。







USEDですので神経質な方はご遠慮ください。

詳しく状態を知りたい方はお問い合わせお願い致します。







︎︎︎︎︎︎☑︎ 状態





【Bランク】





ランク表示の見方



▫S…未使用、デッドストック

▫A…使用感が少ない美品

▫B…使用感があるが、目立ったダメージ、汚れがない程度

▫C…目立つ傷、汚れがある

▫D…難アリ





※当店の独自の判断になりますのでご参考程度にお願い致します。









送料無料



送料の都合上簡易包装となりますがご了承ください。











※自宅保管です。古着にご理解ない方は購入をお控え下さい。また照明により見え方に違いがありますことをご承知願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アップル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

Apple

スウェット

短丈

キースヘリング

ipod

touch

企業