『一番くじ ウルトラマンゼット＆ゼロ -新たな師弟- B.C.ラストワン セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 02時 01分に出品され03月10日 02時 01分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一番くじ ウルトラマンゼット＆ゼロ -新たな師弟- フィギュア セット



⭕️即購入OK⭕️



全て新品未開封。値引き、バラ売り不可。



B賞 ウルトラマンゼロ MASTERLISE

C賞 ジャグラス ジャグラー MASTERLISE

ラストワン賞 ウルトラマンゼット MASTERLISE ラストワンver.



その他 下位賞セット

D賞：4点

E賞：5点

F賞：2点

G賞：4点



未開封の為中身の確認が出来ておりません。

初期傷・汚れ・塗装のムラ・外装の状態等気になる方は購入はご遠慮願います。



よろしくおねがいたします。^_^



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