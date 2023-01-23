『【NIKE】サンディエゴ・パドレス classic99 ブラウン＆ゴールド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 03時 14分に出品され04月22日 03時 14分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SD Padres



★正規品・新品未使用品★



●フォルム：Classic99(クラシック99)



ナイキキャップ定番シリーズの一つ

名前の通り昔ながらのクラシカルな深めのフォルム



ニューエラ59FIFTYのようなゴツゴツとした角ばりは無く、

スポーティーなシルエットでとても被りやすいです。迷ったらコレお勧めです。



●ポリエステル製

●カラー：ブラウン(ボディ)×ゴールド(ロゴ＆つば裏)

●サイズ：54-61cm(マジックテープ式)





◆単品値下げ不可 (※まとめ買いが大変お得です。)



2点セット購入→合計価格から2000円引き

3点セット購入→合計価格から3000円引き



希望される方はメルカリの新システム「まとめ買い機能」よりご依頼ください。



その際の希望金額は適当に入力してください。

上記の数字に従い、合計金額から値引いた金額にて販売ページを作成いたします。



なお、これら以外の値引きはお断りしております。

"ダメ元で聞くだけ聞いてみよう"というのもご遠慮ください。



ヤンキース ドジャース 大谷翔平



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当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。

ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。



コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 【NIKE】サンディエゴ・パドレス classic99 ブラウン＆ゴールド