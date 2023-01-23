『toironier 鹿革ボアブルゾン eel yoke kooi auralee【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 17時 20分に出品され03月15日 17時 20分に終了予定です。即決価格は9,607円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Toironier トワロニエ ボアブルゾン フリース



黒Ｆサイズ



着丈68

身幅61

※素人採寸



革部分は鹿革になってます。

厚みもありとてもあったかいです。

内側はフリース素材になってます。



高いので、質問やお写真追加など、遠慮なくコメントください！



これからの季節に着てくださる方いましたらよろしくお願い致しますm(_ _)m





カラー···ブラック

素材···本革、ボア

フード···フードなし

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: トワロニエ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ toironier

鹿革ボアブルゾン eel

yoke

kooi

auralee