『TOSHIBA 洗濯機 4.5kg AW-45M9 2022年製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 08時 02分に出品され04月13日 08時 02分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

電気洗濯機

メーカー・・・TOSHIBA

型番・・・AW-45M9

年式・・・2022年製

容量・・・4.5kg

サイズ・・・幅555mm、高さ945mm、奥行541mm

【商品状態】

使用に伴う傷や汚れ多少ございますか比較的綺麗な状態となっております。

清掃済みですが落としきれない汚れもございます。

状態は写真でご確認ください。



●動作確認済み

●内部、外部清掃済み



※商品は設置場所まで配送してくれますが取 付、組立は別途料金となります。



※ 搬入の際に入らなかった場合の返金・返品は一切受け付けておりませんので、サイズを確認した上でご購入よろしくお願い致します。

※ノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセルです。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トウシバ