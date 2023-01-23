『定4.8万 Valsport ヴァルスポルト BIG MIX スニーカー 42【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 04時 05分に出品され05月07日 04時 05分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|ヴァルスポルト
希少 アディダススタンスミスパイソン柄24.5
¥ 12500
AIR JORDAN 5 RETRO OLIVE DD0587-308
¥ 15000
トリッカーズ ブーツ UK9
¥ 14000
MONCLER アクアハイ レインブーツ ホワイト
¥ 13000
【GUIDI】 FLP03 トングサンダル
¥ 19800
新品 G.H.Bass / LARSON 黒 27.5㎝
¥ 11500
NIKE ブレーザー プラットフォーム 27センチ
¥ 7683
ほぼ未使用 ドクターマーチン zebzag Mule サンダル
¥ 10400
【美品】ティンバーランド 3eye classic lugデッキシューズ US9
¥ 10904
Air Jordan 1 Black Toe Reimagined
¥ 18920
定価19,800円★ズームフライ5 ★26.5cm★DM8968-002
¥ 10920
【新品未使用】Nike dunk low prm head 2 head 27
¥ 10500
27cm NIKE エア ズーム ペガサス 38
¥ 10904
G.H BASS タッセルローファー
¥ 10139
【新品未使用】コムデギャルソンオムプリュス×NIKE マウンテンフライ2 黒白
¥ 21012
新品 ニューバランス レーニア RAINRER OG 復刻 27.5cm
¥ 9672
【ルル様専用商品】NIKE AF1 MID x Off-White
¥ 11570
【Berwick】バーウィック セミブローグ レザー ドレスシューズ UK6 茶
¥ 10517
落札価格11700円
583 入札履歴
終了
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