『定4.8万 Valsport ヴァルスポルト BIG MIX スニーカー 42【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 04時 05分に出品され05月07日 04時 05分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Valsport ヴァルスポルト イタリア製 BIG MIX ビッグミックス 牛革 スエードレザー切替 vibramソール レースアップ スニーカー シューズ 靴 VSUVBG2119M 定価4.8万 グレー 42 ▲070▼40828w02



■Valsport

Valsport(ヴァルスポルト)は、1920年に設立したヨーロッパ初のスポーツウエアブランドで、イタリアを代表するプレミアムファッションブランドです。

100年にわたり人々に受け入れられ、伝説のブランドとして確固たる地位を確立しました。

Valsportはブランドの歴史に敬意を表しながら、デザインには革新的なアプローチを取り入れプレミアムなフットウエアコレクションを発表し続けています。



■VSUVBG2119M

歴史と技術を持つValsportが提案するネクストランニングシューズ・BIG MIX。

縫いはストローベル製法で仕上げ、快適な履き心地を追求したモデルです。

ソールはvibramラバーソールを採用し、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。

ファッション要素が高いカラーコンビネーションも特徴の一足です。



■生産国

MADE IN ITALY



■サイズ

42 - 26.5cm



■実寸

アウトソール長さ31.7cm 幅11cm



■カラー

グレー



■素材

牛革、ナイロン、ラバー（ソール）



■参考定価

48,400円



■商品状態

新品・未使用

※素材特有・展示による微細な擦れや小傷、保管・梱包に伴う皺等はご了承ください。

※写真に映り込んでいるサイズ表記が正しくない場合がございます。正しいサイズ表記は当項目に記載の通りです。



■沖縄や離島にお住まいのお客様が送料がかかってくる場合がございますので、ご入金前に個別にお問合せください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ヴァルスポルト

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 定4.8万

Valsport

ヴァルスポルト

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MIX

スニーカー

42