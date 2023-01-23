『【両面刺繍ロゴ】アミアレクサンドルマテュッシ☆ハートロゴ パーカー 水色 M【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 05時 05分に出品され04月06日 05時 05分に終了予定です。即決価格は14,430円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✴️商品情報

・色柄：ライトブルー（水色）

・サイズ表記：M

・素材：綿コットン100%

・状態：良好



✴️サイズ詳細（cm）

・着丈69

・肩幅ラグラン

・身幅60

・裄丈90



購入先

ブランドリユース店

（鑑定済商品）





⚠️トラブルを未然に防ぐため購入前に一度プロフィールをご確認いただければと思います^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アミアレクサンドルマテュッシ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【両面刺繍ロゴ】アミアレクサンドルマテュッシ☆ハートロゴ

パーカー

水色

M