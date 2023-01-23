『STUSSY SHAGGY CARDIGAN【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 00時 20分に出品され03月08日 00時 20分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 東京の店舗で購入致しましたが、家に帰って合わせてみたところあまり似合わなかったので、出品致します。



生地は全くチクチクせず、むしろモチモチです！これからの季節に大活躍なので、この機会に是非！オンラインでも完売しております。





【デザイン】

このシャギーカーディガンは、柔らかくて暖かい素材で作られており、カジュアルなスタイルに最適です。



【スタイル】

グリーンの色合いが特徴で、さまざまなコーディネートに合わせやすいアイテムです。



- 色: グリーン

- タイプ: カーディガン

- 価格: ¥30,800

- スタイル: シャギー

- 性別: メンズ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STUSSY

SHAGGY

CARDIGAN