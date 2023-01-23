『Canada Goose ダウンベスト ブラック サイズL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 20時 22分に出品され03月20日 20時 22分に終了予定です。即決価格は35,200円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用・・・２回程度



ガーソンベストはカナダグース定番のアイテムです。

襟部分まで十分にダウンが入っているので保温性が高くとても暖かいです。レイヤードスタイルを楽しめる一着だと思います。

レギュラーフィットの規格になりますので、少し大きめかとおもいます。ご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。



仕様：外側ポケット数×2つ / 内側ポケット数×1つ / ダブルジップ

サイズ実寸：胸囲/着丈/肩幅

L：118/75/47



素材(詰め物)···ダウン



フード···フードなし



#canadagoose

#ダウンベスト

#登山 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Canada

Goose

ダウンベスト

ブラック

サイズL