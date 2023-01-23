『LG モニター ディスプレイ 43UN700-B【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 05時 29分に出品され03月24日 05時 29分に終了予定です。即決価格は21,420円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LG モニター ディスプレイ

43UN700-B

42.5インチ



2021年製

2022年1月購入

電源投入時間:1014時間



電源コード以外のケーブル未使用



写真4枚目:リアカバー右側の閉まり悪いです 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: やや傷や汚れあり