『ルラボ ガイアック10 15ml【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 06時 01分に出品され03月16日 06時 01分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先月ルラボ銀座シックス店にて購入

残量はラベルの辺りでほぼ9割

数回使用の美品です



偽物が多く出回っていますが、こちらは正規品になりますのでご安心ください 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし