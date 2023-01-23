『Razer BlackShark V2 Hyperspeed ヘッドセット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 57分に出品され03月19日 09時 57分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AmazonのRazer公式ショップで購入

定価：20,880円



新品、未開封品です。



【高音質】

Razer BlackShark V2 Hyperspeedは、THX Spatial Audioを搭載し、臨場感あふれるサウンド体験を提供します。ゲームの音をよりリアルに感じることができ、敵の位置を正確に把握できます。



【快適な装着感】

超軽量デザインとノイズアイソレーティングイヤーカップにより、長時間の使用でも快適さを保ちます。柔らかいメモリーフォームが耳にフィットし、疲れにくい設計です



【長時間使用可能】

最大10時間のバッテリー寿命を誇り、長時間のゲームセッションにも対応。ワイヤレス接続により、自由に動き回ることができます。



- ブランド: Razer

- モデル名: BlackShark V2 Hyperspeed

- タイプ: ワイヤレスゲーミングヘッドセット

- バッテリー寿命: 最大10時間

- ドライバーサイズ: 50mm

- デザイン: 超軽量デザイン

- マイク: Razer HyperClear Super Wideband Mic

- 音響技術: THX Spatial Audio

- イヤーカップ: ノイズアイソレーティングイヤーカップ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用