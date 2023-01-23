『sgmal様専用 GALLERIANT トートバッグ ネイビー タグ付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 33分に出品され03月16日 20時 33分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GALLERIANTのトートバッグ(GGC-3300)になります。

購入しましたが一度も使うことがなかったため、未使用品とさせていただいております。



※カバンオブザイヤー2021-22 優秀賞受賞作品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ sgmal様専用 GALLERIANT

トートバッグ

ネイビー タグ付き