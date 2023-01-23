『韓国YONEX ラケットバッグ バドミントン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 00時 27分に出品され04月29日 00時 27分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 製品素材

ポリエステル100％



サイズ 72*32*24cm



色 black



新品未使用 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用