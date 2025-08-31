『MPXホエイプロテイン 5kg★マイプロテック プロテイン★送料無料★バナナ味R【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 13時 27分に出品され03月12日 13時 27分に終了予定です。即決価格は9,734円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マイプロテックプロテイン 5kg・タンパク質・Wカーボ＆クレアチン配合 定価¥15980

「プロテイン＋炭水化物＋クレアチン」のメリットとは

筋肉質の成長と維持に貢献する高品質のタンパク質を提供します - 速い吸収炭水化物でより良い回復筋肉増量を確実にします。



おすすめなスポーツ:

筋肉増量やバルクアップ必要:ラグビー、アメフト、筋トレ。

リカバリ必要: 野球、サッカー、フットサル、バスケ、バレーボール、ランニング、マラソンなど。



Wカーボ配合

デキストロース＆マルトデキストリン

厳しいトレーニングでカラダはグリコーゲンを燃料として優先的に利用するため、Wカーボが取ることでリカバリにサポート。



ホエイプロテインWPC80%使用

カラダづくりに目指す方のために、たんぱく原料として利用効率が高いホエイプロテインを採用しました。



クレアチン配合

主に高強度なパワーや瞬発的なスピードを発揮する際のエナジーサポートとして期待ができる成分です。



Extreme Muscle Protein 5kg

1パック分当たり：(約)151杯分



栄養成分表示（低脂肪乳250mlと飲む場合)：

33g当たり(1杯)

エネルギー 256 kcal

タンパク質 17 g

脂質 5.6 g

糖類 34.9 g

ナトリウム 119 mg

クレアチン 330 mg



名称：糖質・タンパク質含有食品

原材料名： マルトデキストリン、ブドウ糖、濃縮乳清たんぱく (アメリカ産)、ソイプロテイン、クレアチン、香料。

内容量：5kg

賞味期限：2025.8.31

保存方法： 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

販売者：マイプロテックジャパン合同会社

〒470-0217 愛知県みよし市根浦町3-1-11



召し上がり方

筋肉UPとして：1杯（33g）を水又は牛乳（150-250ml）

バルクアップ目的：3杯（100g）を水又は牛乳（450-600ml）

運動直後30以内お勧めします。



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#ハロウィン 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ラグビー>>>その他 商品の状態: 新品、未使用