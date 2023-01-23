『Buckethead Pike13 バケットヘッド【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 15時 55分に出品され04月30日 15時 55分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バケットヘッドPike13です。

公式サイトでもページが削除されており、非常にレアなアイテムです。

海外オークションサイトのeBayでは万単位の値段がついているようです。

相場が分かりにくいため一旦高めで出品しています。

値下げ交渉はコメント欄からお受けします。



状態は開封して一度パソコンで読み取ったのみです。



発送はプチプチで包んだ上で最小サイズにします。



Pikeシリーズは下記を所有しています。まとめ買いをご希望の場合は出品しなおしますので、気になるアルバムがあればご相談ください。

Pike1のようなイラストパッケージのもの:2〜4, 13（13は出品中）

白無地にサインが入ったもの:34, 40, 43, 55, 60, 61（61はなぜか２つあり中身確認中）, 103, 183, 192, 194, 222, 246, 269 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>洋楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

CD

洋楽 タグ Buckethead

Pike13

バケットヘッド