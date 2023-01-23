『美品 HYKE トレンチコート ベルト ライナー付き キャメル 2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 51分に出品され03月14日 23時 51分に終了予定です。即決価格は11,622円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#ラベンダーのアウターコート



✳️アイテム

HYKE ハイク

トレンチコート タイトフィット

ライナー、ベルト付き



超人気のHYKEから、ベーシックモデルのトレンチコートです。

ウールのライナーを取り外せば、秋冬春と長く使える逸品。



✳️サイズ

サイズ：2

肩幅：38cm

身幅：46cm

着丈：96cm

袖丈：57cm



平置き実寸かつ素人の採寸です。

着画はお断りいたします。



✳️状態

大きなダメージもなく、これからもご着用頂けます♪

※used品の為、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。



✳️カラー

ベージュ キャメル



✳️素材

綿 ウール 等

写真でご確認ください。



✳️値引きについて

フォロー割をしております。

詳細はプロフィールをご覧ください。

まとめ買いの場合も可能です。



丁寧に梱包し、発送させて頂きます。

圧縮する場合もありますので、ご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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#ラベンダーのレディース



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330.44.361.1016.22/22

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···コットン

カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハイク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 HYKE

トレンチコート ベルト ライナー付き キャメル 2