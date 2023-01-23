『ケイトスペード ジャガードバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 17時 30分に出品され04月21日 17時 30分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 似たようなバッグが増えてきているため、

新品未使用の⭐︎タグ付きの状態で、

キレイなうちに出品します。



バッグが好きで、集めていますが

買って満足することが多く

こちらのバッグも同様

タグ付き未使用品です。



2wayショルダー KATE spade

トートバッグ、ハンドバッグとしてもお使いいただけます。

仕事用、マザーバッグによいサイズです。



55000円程で購入後、そのまま自宅保管しておりました。



⚠️⚠️⚠️注意⚠️⚠️⚠️

保管袋に少し汚れがあります。

そのため今回、

定価の約半値で出品します



★配送の際に、折シワがつくことはご了承ください。



■サイズ

本体：約 H26×W24-32×D16 (単位cm)

ポーチ：約 H16×W23×D1 (単位cm)

ハンドル高さ：約 12cm

ショルダーストラップ長さ：約 98-112cm (長さ調整可 取り外し可)

本体重量：約 680g

■素材

本体：イタリアンジャカード/レザー



■スペック

フック式開閉 / 内側：ベルトポケット×2、ポーチ×1(取り外し可) / 外側：底鋲×4 / レザーチャーム



■付属品◼️

保護袋、ポーチ



最後の参考画像は色違いの画像です。



他にもアンテプリマやケイトスペードを断捨離中です。



通勤バッグ

マザーズバッグ

旅行

大きめ

フルラ

FURLA

マイケルコース

マークジェイコブス

コーチ

coach

サマンサタバタ

トリーバーチ好きの方にも 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ケイトスペード ジャガードバッグ