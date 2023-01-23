『【未使用/タグ付き】メアリオルターナ MARY AL TERNA トートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 15分に出品され03月11日 19時 15分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！⟡.·*.





メアリオルターナ MARY AL TERNA

トートバッグ

カラー グリーン(完売品)



定価 ￥42,900円





購入しましたが使う機会がなく保管してました

タグ付きとなります

色は落ち着いたダークグリーンとなります

かわいいです(*´꒳`*)

未使用で綺麗ですが保管によるスレなどがある可能性があります

画像をご確認ください

発送は形崩れが内容に気をつけて梱包します



美しいカットワークが目を惹く『MAZE』シリーズのトートバッグ。

個性的なデザインがコーデにアクセントを効かせます。

抜群の軽さと、水に強く色落ちしづらい特徴を持つウルトラスエード素材はシーズンレスな万能素材。

裏面もスムースタイプの人工皮革を使用しているので水拭き可能で実用的です。



取り扱い

UNITED ARROWS

42 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メアリオルターナ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用/タグ付き】メアリオルターナ

MARY

AL

TERNA

トートバッグ