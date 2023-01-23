『toga porter バックパック2024【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 21時 17分に出品され05月05日 21時 17分に終了予定です。即決価格は88,550円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOGA×PORTER バックパック



サイズ: W:320mm/H:430mm/D:155mm

重量: 840g

素材

表：ナイロンツイル

裏：ポリエステルタフタ

綿ボンディング加工

カラー: BLACK



2回のみ使用



返品・交換などはご遠慮下さい。



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#リュック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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バックパック2024