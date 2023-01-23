『美品✨SELENAHELIOS Bright Gather Blouse グレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 00分に出品され03月20日 05時 00分に終了予定です。即決価格は8,549円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆SELENAHELIOS セレナヘリオス

◆Bright Gather Blouse

◆GRAY グレー

◆フリーサイズ

◆定価 17,050円(現行価格)

◆状態 使用感のない極美品レベル





光沢感のあるナイロン素材のブルゾン風のブラウス。

前後たっぷりとギャザーが入り一見甘めな雰囲気ですが、スポーティーな素材の風合いとスモーキーなカラーリングで、大人っぽくモードな印象です。

ドローストリングの紐を下げた状態はブルゾンのようなボックスシルエット、紐でギャザーをさらに寄せることで遊びのあるシルエットに変化。

フロントはホック開閉。



手洗い

Nylon 100%

size F：着丈44.5cm 肩中50cm 身中56.5cm 裾幅 52.5cm 裄丈78.5cm





色···グレー



素材···ポリエステル(化繊) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品✨SELENAHELIOS

Bright

Gather

Blouse

グレー