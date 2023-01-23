『SOFTHYPHEN リバーシブルダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 15時 51分に出品され03月20日 15時 51分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 撮影のため袋から出しましたが、新品未使用となっております。



＜チェック面＞

・BEIGE CHECK：高密度な薄手のウール素材

＜無地面＞

・表地：リサイクルポリエステル

・ポケット：サイドにもポケット口あり

・玉縁ポケット

・ダウン：保温性に優れた軽量のバイオロジカルダウン

・袖口、裾：ゴム仕様

＜バイオロジカルダウン＞

アメリカに本拠地を構えるデュポン社(化学メーカー)が展開するアニマルフレンドリーなダウン

デュポン社独自の植物由来の繊維とポリエステル繊維を使用

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カラー：ベージュ

サイズ：着丈74.5/肩幅58/身幅76/袖丈65/裾幅72

定価：¥85,800 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SOFTHYPHEN

リバーシブルダウンジャケット