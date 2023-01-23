『ポレーヌ POLENE NUMERO NEW ホワイト レザー ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 06時 02分に出品され03月05日 06時 02分に終了予定です。即決価格は34,900円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

POLENEは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるフランスのブランドです。NUMERO NEWモデルは、特にエレガントでありながら実用性も兼ね備えています。



【デザインと機能性】

このハンドバッグは、シンプルでありながらも特徴的なデザインが魅力です。ホワイトのレザー素材は、どんなスタイルにも合わせやすく、日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



【付属品と保管】

保存袋が付属しており、大切なバッグを保護するための配慮がされています。これにより、長期間にわたって美しさを保つことができます。



- ブランド: POLENE

- モデル名: NUMERO NEW

- 付属品: 保存袋

- 色: ホワイト

- デザイン: ハンドバッグ

- 素材: レザー



外での使用は1回のみ、保管も常に箱に入れているので状態はいいです。





カラー...ホワイト



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ポレーヌ

POLENE

NUMERO

NEW

ホワイト

レザー

ハンドバッグ