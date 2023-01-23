『未使用 ロンハーマン ボタンレス ロングカーディガン 人気 Ron Herman【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 09時 07分に出品され04月10日 09時 07分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2,3年前に店舗で購入しました



サイズタグと組成タグがありませんが大体Mくらいと思います



174,77ガッチリ型ではいつの間にかサイズアウトとなりました



試着のみの自宅タンス保管



着丈80センチ

その他寸法はラグランスリーブでボタンレスのため計測不可能



表地はフリースのような裏地はニットのような生地感 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 未使用 ロンハーマン ボタンレス ロングカーディガン 人気 Ron

Herman