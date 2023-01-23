『Goruck GR1 21L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 30分に出品され03月18日 18時 30分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年3月にメルカリで中古として購入し、通勤などで日常使用しておりました。他のバッグへ買い替えたため、出品します。丈夫なのでまだまだ使えます。



カラー...ブラック

付属品...チェストストラップは破損したためついておりません。また、モンベルのストラップクリップをおまけで付けております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Goruck

GR1

21L