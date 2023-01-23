『Logicool G G913-TKL タクタイル茶軸 ゲーミングキーボード【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 05時 48分に出品され04月21日 05時 48分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロジクールのゲーミングブランド「Logicool G」から発売された「G913」です。

キースイッチは「TKL（タクタイル）茶軸」。



デスク環境の変更のため出品します。

何ヶ月か使用していましたが、製品に問題はありません。

また箱・付属品・マニュアル等も全て揃っています。



実商品の写真は３枚目以降になります。

見た目・汚れなども特になく、主観になってしまいますが

余程、神経質なかたでもなければ未使用品に見えると思います



参考価格：27,580円（2024/11/17 Amazon）



以下、メルカリ自動入力 -------------------------------

接続形式...有線/ワイヤレス(Bluetooth)

キースイッチ...メカニカル

キーボード配列...日本語

シリーズ名...G

モデル名...G913

キーボード/サイズ...テンキーレス

キーボード/タイプ...メカニカル

機能...プログラマブルGキー

スイッチ...タクタイル

接続方法...USBレシーバー

特徴...バックライト付きキー、プログラム可能なキー、再充電可能

その他...ゲーミングキーボード 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロジクール