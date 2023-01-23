『値下げ 美品 レスポートサック トートバッグ サクラブルーム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 07時 51分に出品され03月05日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レスポートサック

LARGE EMERALD TOTE

今春発売していたサクラブルームという柄です。

1度持ち歩いたのみでその後使用してないので美品です。

A4も楽々入ります。

新品よりもお安くお買い得ですので、ぜひご検討ください。



小さく折り畳み発送いたします。



カラー···ピンク

素材···ナイロン

特徴···マチなし,縦長



縦 横

39 35

[補足]表面：ファスナー付ポケット×1 裏面(内部)：ポケット×２、ファスナー付ポケット×1



#桜 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: レスポートサック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 値下げ 美品 レスポートサック トートバッグ サクラブルーム