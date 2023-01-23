『ぶいすぽキーボード 紫宮るなEdition【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 22分に出品され03月31日 19時 22分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ぶいすぽキーボード 紫宮るなEdition



限定販売品につき、現在販売終了。レア品



出品する為の動作確認で開封しましたが、問題なく良好、新品の状態でございます。



開封時にコード類収納する箱の方が少し傷つけてしまいましたが、本体等の損傷はございません。

10枚目の写真ご確認ください。



ご購入から24時間以内に発送させていただきます。



ご覧いただきありがとうございます。



接続形式···有線



キーボード配列···日本語



その他···ゲーミングキーボード 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用