『no29626 ゲラルディーニ イタリア製 PVC 総柄 トート バッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 22時 29分に出品され03月21日 22時 29分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ハンドバッグ

ミニボストン

レザー

GHERARDINI



■■■■■■■■■■■■■■

いいね＆フォローで

最大【２０％】ＯＦＦ！！！！

■■■■■■■■■■■■■■



▼割引価格はこちらをご確認ください!!

─────────────

1000～2999円……10％OFF！！

3000～……………20％OFF！！

─────────────



フォローした後、購入したい商品のコメント欄にて【いいねとフォロー済み】と申請するだけ！

また『こちらの商品はキャンペーンで幾らになりますか？』などお気軽にご質問ください！

※日中は仕事で返答できない場合がございますが、夜には必ず返答致します。



↓全商品↓

#トラダワン 出品！





■購入店

ベクトルパークのネットショップ



■性別

レディース



■実寸

縦幅：20cm 横幅：32cm マチ幅：10cm 持ち手：42cm



■商品の状態

若干の擦れ、小汚れが数点あり。

全体的な印象としてパッと見た感じではそこまで目立つものではなく、機能性に問題あるダメージ等もありませんのでまだまだご愛用頂けるかと思います。



※発送や梱包方法等はお客様の指定やご要望はお応えできません。



※中古商品ですので見逃しのダメージ等ある可能性がございますが、ご了承の上でのご利用をお願い致します。



※採寸や情報は人の手でやっている為、100％正確なものではない為、採寸情報や商品情報等に関しましても参考程度の情報と理解した上でのご購入でお願い致します。



※長期保存による匂いや喫煙による匂い等ある場合がございますが、気になる方はクリーニング後ご利用ください。



※普段会社員として働いておりますので、合間を使っての出品になります。その為、質問等は答える際、遅れが生じる事が出来ますが、ご理解くださいませ。

出来るだけ商品情報のみでご判断して頂ければ幸いです。また情報不足にご了承した上での落札以外はトラブルの元となりますのでご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゲラルディーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ no29626

ゲラルディーニ

イタリア製

PVC

総柄

トート

バッグ