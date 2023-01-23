『エルメスHERMES エールラインMM トートバッグ ブラウングレー【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 12時 19分に出品され04月13日 12時 19分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #さくめりなでしこHERMES

値段交渉は行っておりません。値下げは不可です。

●商品名

エルメスHERMES エールラインMM トートバッグ ブラウングレー

●サイズ

W42cm x H31cm x D10cm

カラー···ブラウングレー



●状態

カバンの擦れが少ないです。

中古品としてご理解いただける方にお取引お願いいたします。

●備考

公式な古物商オークションで仕入れました。鑑定済みです。





管理番号Ｋ0-5-64-0-0-2-3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エルメスHERMES

エールラインMM

トートバッグ ブラウングレー